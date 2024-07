Apple Watch SE è SOTTOCOSTO su Amazon: solo per OGGI

Sei in cerca di uno smartwatch di ultima generazione ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), oggi disponibile su Amazon a soli 239 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Apple Watch SE (2ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è un vero e proprio gioiellino della Apple, in grado di accompagnarti in ogni momento della tua giornata.

Puoi sfruttarlo sotto diversi punti di vista: per stare in forma e monitorare i tuoi allenamenti, per restare in contatto, per monitorare la tua salute o chiamare aiuto in caso di emergenza. In particolare, le nuove funzionalità “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze permettono di contattare numeri sicuri ogni volta che sei in pericolo.

In più, puoi utilizzare il tuo orologio sincronizzandolo con gli altri dispositivi Apple e, ad esempio, sbloccare automaticamente il tuo Mac, oppure trovare il tuo iPhone o paga in un attimo con Apple Pay. Ti ricordiamo che questo modello, però, richiede necessariamente iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo.

Per finire, l’app Allenamento è perfetta per monitorare tutte le tue attività fisiche all’aria aperta ed inoltre potrai utilizzare lo smartwatch anche al mare o in piscina avendo una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.