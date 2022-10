Apple Watch SE (GPS+Cellular), il RE è sempre lui: potenza e qualità in sconto

Anche se sono arrivati diversi nuovi modelli di Apple Watch, non bisogna dimenticare e sottovalutare le ottime alternative “passate” come questo eccellente Apple Watch SE 2021 (GPS+Cellular) 44mm, che in questo momento avete la grande occasione di acquistare su Amazon risparmiando anche un bel gruzzoletto. Quello che a oggi resta probabilmente uno dei migliori smartwatch sul mercato può diventare vostro con 329€. Un bel prezzo, considerando anche che con i modelli GPS + Cellular puoi telefonare e inviare messaggi anche quando non hai con te l’iPhone.

Apple Watch SE (GPS+Cellular 44mm) che sconto su Amazon

Apple Watch SE (GPS+Cellular) ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche sensori evoluti, per monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti per la salute e la sicurezza. Tieni d’occhio il tuo cuore con le notifiche sulla salute cardiaca. Prenditi cura del tuo sonno con l’app Sonno. Trova il tuo centro con l’app Mindfulness.

Con l’app Sonno crea una routine per quando è ora di andare a letto e ti fa sapere come dormi. E puoi ricevere telefonate, messaggi e ascoltare musica direttamente sull’orologio. È pronto a darti tantissimo, a meno di quello pensi. Molto utile anche il sistema che rileva gli incidenti. Il device si accorge se hai avuto un grave incidente d’auto e con SOS Mergenze chiama automaticamente i soccorsi, avvisando anche i tuoi contatti di emergenza.

Non pensarci su per troppo tempo, o rischi di perdere l’occasione di acquistare uno dei più versatili smartwatch che ci siano in circolazione a un prezzo ultra competitivo: ha un bel display, una cassa in alluminio, funzionalità top e un costo in questo momento semplicemente vantaggioso. Questo Apple Watch SE (GPS+Cellular) puoi farlo tuo con 329€ risparmiando il 13% rispetto al prezzo solito, con le spedizioni rapide e sicure di Prime. Un affare.

