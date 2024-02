Apple Watch SE in offerta TOP a 229€ (La Scelta Giusta Unieuro)

Lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione è tra i protagonisti della promozione La Scelta Giusta Unieuro: in queste ore la versione GPS da 40 mm, con cinturino sport color Galassia, è in offerta a 229 euro invece di 289 euro. Inoltre è possibile acquistarlo anche in tre rate a interessi zero da 76 euro al mese con Klarna e PayPal.

Watch SE di Apple appartenente alla seconda generazione presenta i medesimi sensori di Apple Watch Series 8, oltre al nuovo processore Apple Silicon S8. Due elementi questi più che sufficienti per definirlo un best buy, o meglio il miglior Apple Watch per rapporto qualità-prezzo.

Apple Watch SE di seconda generazione in offerta a 229 euro sul sito di Unieuro

Il design di Watch SE 2 ricalca quello iconico di Apple: è presente la rotellina digitale, il display in vetro e il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro. A proposito di display, lo schermo è un OLED con luminosità fino a 1.000 nit. Il metro di paragone è quello con Watch 8, con l’unica differenza dell’assenza dell’always-on.

Riguardo invece alla parte dedicata al fitness e alla salute, la novità più importante è la presenza del nuovo accelerometro, attraverso cui vengono abilitati sia il rilevamento di incidenti che la chiamata di emergenza automatica ai soccorsi.

Un altro punto di forza della seconda generazione di Watch SE è la durata della batteria. Rispetto alle 18 ore dichiarate dalla casa di Cupertino, il nuovo modello riesce a coprire fino a due giorni di utilizzo standard, incluso il monitoraggio del sonno.

Apple Watch SE 2 è in offerta a soli 229 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di pagarlo in tre rate a interessi zero da 76 euro al mese. In più le spese di spedizione sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.