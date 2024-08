Apple Watch SE in SVENDITA su Amazon: POCHISSIMI a disposizione

Ecco un ottimo smartwatch per chi ama gli sport all’aria aperta e desidera avere un compagno di allenamento sempre efficiente ed affidabile! Parliamo dell’Apple Watch SE, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch SE: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Apple Watch SE è uno smartwatch innovativo che si distingue dagli altri modelli per le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto con questo orologio ti sentirai sempe al sicuro grazie a funzionalità come “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze in grado di contattare soccorsi in caso di necessità. Inoltre potrai monitorare la tua salute 24 ore su 24 in quanto invia una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Allo stesso tempo, l’Apple Watch SE è un ottimo compagno per chi è appassionato di sport grazie all’app Allenamento che ti segue in tantissimi attività fisiche offrendo parametri evoluti e tutte le informazioni sulle tue performance così da incentivarti a dare sempre il meglio.

È dotato anche di resistenza all’acqua fino a 50 metri, perciò potrai sfruttarlo al mare o in piscina ogni volta che vuoi senza alcuna preoccupazione.

La connettività non è da mento: il dispositivo funziona insieme al tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi, e permette di mandare messaggi, rispondere a una telefonata, ascoltare musica e podcast, e addirittura usare Siri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.