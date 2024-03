Apple Watch SE in SVENDITA su Amazon: solo per OGGI

È lo smartwatch più ricercato in assoluto, ed oggi può essere tuo ad un prezzo super conveniente! Si tratta dell’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), al momento disponibile su Amazon a soli 239 euro grazie ad uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023): tutte le specifiche tecniche

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è l’orologio smart top di gamma che vanta specifiche tecniche eccezionali.

Hai tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance.

Potrai chiamare aiuto quando serve con “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze. In più è possibile scoprire dati utili sulla tua salute e ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple: puoi usare l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per trovare in un attimo i tuoi dispositivi o per pagare con Apple Pay. La compatibilità è con iPhone Xs o successivo, e con con iOS 17 o successivo.

L’orologio è resistente all’acqua fino a 50 metri, con la cassa in tre colori e il retro della cassa in tinta, creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale.

