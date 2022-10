Apple Watch SE, lo sconto fa precipitare il prezzo: offerta imperdibile

Tre splendidi colori per la cassa, sensori potenti per avere più informazioni sulla tua salute e sul tuo benessere, funzioni innova­tive per la sicurezza. E ancora: modi efficaci per restare in contatto con chi vuoi e un processore dual‑core più veloce per prestazioni ancora più scattanti. Apple Watch SE è un concentrato di funzioni utilissime, e ora ha un prezzo più attraente che mai. Puoi infatti prenderlo su Amazon nei colori bianco, galassia o nero (44 mm) a 249€. Le spedizioni sono gratis grazie ai servizi Prime.

Apple Watch SE, l’offerta di Amazon

Il nuovo Apple Watch SE di seconda generazione, che possiede lo stesso chip, ovverosia il Silicon S8, e gli stessi nuovi sensori dei più importanti modelli della Serie 8, mantiene lo stesso design della cassa, ma sfoggia ora una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon, che lo rende ancora più leggero. Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due taglie, 40 mm e 44 mm, nei colori mezzanotte, galassia e argento, ed è compatibile con tutti i cinturini.



Con watchOS 9, Apple Watch SE offre ora tutti i vantaggi della nuova app Bussola in aggiunta alle funzioni ottimizzate per fitness e benessere. Ad esempio, tieni un diario del tuo ciclo mestruale, registrando sintomi come i crampi, e ricevi una previsione del tuo prossimo periodo fertile. Se vuoi, l’app Farmaci ti ricorda con discrezione quando è ora di prendere un medicinale, e ti permette di tenere un diario dei farmaci che hai assunto. Inoltre controlla le luci, il termostato e la porta del garage. Oppure collegati alla videocamera di sicurezza per vedere chi c’è all’ingresso.

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche sensori evoluti, per monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti per la salute e la sicurezza. Inoltre sono progettati per minimizzare il loro impatto sull’ambiente. I modelli sono realizzati con il 100% di alluminio riciclato per la cassa, il 100% di tungsteno riciclato per il Taptic Engine e il 100% di terre rare riciclate per tutti i magneti. Puoi prenderlo ora su Amazon nei colori bianco, galassia e nero a 249€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

