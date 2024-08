Apple Watch SE: lo smartwatch PIU' VENDUTO su Amazon in SVENDITA

Hai bisogno di uno smartwatch all’avanguardia da usare non solo nei tuoi allenamenti ma anche nella vita di tutti i giorni? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo minimo! Si tratta dell’Apple Watch SE, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Tutte le funzionalità dell’Apple Watch SE

L’Apple Watch SE è uno smartwatch di ultima generazione perfetto sia per seguirti non solo nei tuoi allenamenti ma anche nella tua vita quotidiana.

Innazitutto l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance incitandoti a dare sempre il massimo. Inoltre, proseguendo oggi stesso con l’acquisto, potrai avere 3 mesi gratis di Apple Fitness+ così da avere a disposizione ancora più parametri inerenti ai tuoi progressi.

Allo stesso modo, il dispositivo ti permetterà di chiamare aiuto quando serve in un attimo sfruttando funzioni evolute come “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze. In più, anche la tua salute sarà sempre cotto controllo tanto che potrai ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Per finire, l’orologio vanta una resistenza all’acqua fino a 50 metri oltre ad avere quadranti completamente personalizzabili, quindi puoi cambiarne l’aspetto a seconda del momento o dell’umore.

