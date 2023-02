Apple Watch SE seconda generazione in sconto di oltre 50 euro su Amazon (anche in 5 rate)

L’Apple Watch SE di seconda generazione in versione GPS + Cellular da 40mm è in offerta su Amazon a 307 euro, grazie al 14% di sconto applicato sul prezzo consigliato di 359 euro. Oltre allo sconto di 52 euro, puoi approfittare anche della possibilità di pagarlo in 5 rate senza interessi da 61 euro al mese, così da mettere da parte un budget importante per un altro acquisto.

Il modello in offerta è in colorazione Mezzanotte ma puoi scegliere anche uno tra Argento/Bianco e Galassia. La versione da 40mm è ideale per le persone che hanno un polso da 130-200 mm, mentre per i polsi da 140-220mm è preferibile la versione da 44mm.

52 euro di sconto sull’Apple Watch SE di seconda generazione

Per pagare l’Apple Watch SE di seconda generazione a rate, approfittando sempre dell’offerta di giornata di Amazon, aggiungi un segno di spunto accanto alla voce “5 rate mensili di Amazon da” e poi clicca sul pulsante Aggiungi al carrello. In questo modo oggi paghi soli 61 euro anziché 307 euro, l’importo richiesto per il pagamento in un’unica soluzione.

Per avere accesso alle rate non hai bisogno né di una carta di credito né di una prova di reddito, ma di un semplice account Amazon e una carta di pagamento con cui già in passato hai effettuato un acquisto sul sito Amazon.it. E completando l’ordine ora riceverai il tuo nuovo smartwatch a casa tua già nella giornata di domani.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sull’Apple Watch SE di seconda generazione per risparmiare 52 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e pagarlo in cinque comode rate mensili a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.