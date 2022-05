Apple Watch SE, su eBay lo trovi ORA scontato di 70€. Pochi pezzi

Se siete intenzionati ad acquistare un Apple Watch SE, in questo momento su eBay avete la grande occasione per farlo risparmiando anche un bel gruzzoletto. Quello che a oggi è probabilmente lo smartwatch più desiderato sul mercato può diventare vostro con 279€ e quindi con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo solito. Il tutto con le spedizioni gratuite. Ma fai in fretta o rischi di non trovarlo più.

Apple Watch SE in buon sconto su eBay

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche sensori evoluti, per monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti per la salute e la sicurezza.

Con l’app Sonno ti aiuta a creare una routine per quando è ora di andare a letto e ti fa sapere come dormi. E puoi ricevere telefonate, messaggi e ascoltare musica direttamente sull’orologio. È pronto a darti tantissimo, a meno di quello pensi.

Non pensarci su per troppo tempo, o rischi di perdere l’occasione di acquistare uno dei più versatili smartwatch che ci siano in circolazione a un prezzo ultra competitivo: ha un bel display, una cassa in alluminio, funzionalità top e un costo in questo momento semplicemente vantaggioso. Questo Apple Watch SE puoi farlo tuo con 279€ risparmiando ben 70 euro rispetto al prezzo solito, con le spedizioni rapide. Un affare.