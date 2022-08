Apple Watch serie 6: ha senso nel 2022? (-24%)

Ha senso comprare l’Apple Watch serie 6 rispetto all’ultimo modello? Certo che si, soprattutto poi se è scontato del 24% su Amazon. Infatti potete comprare questo dispositivo sul noto e-commerce a soli 357,00 €. Se non sapete quali sono le reali capacità di un dispositivo del genere o semplicemente credete che sia inutile, leggete prima questo articolo fini alla fine. Perché un offerta del genere a nostro avviso è da cogliere al volo.

Apple Watch serie 6: ha senso a questo prezzo

Con questo modello, il GPS, potete rispondere a chiamate e messaggi direttamente dallo smartwatch. Quindi in tutte quelle occasioni che non avete lo smartphone a portata di mano, non rischierete più di perdere quella chiamata importante dal lavoro o quel messaggio dalla vostra dolce metà. Potete misurare l’ossigeno nel sangue grazie al nuovo sensore e alla nuova app dedicata e non solo. Potete controllare anche il ritmo cardiaco con l’app ECG, tutto questo è fantastico per poter monitorare di continuo la vostra salute.

L’Apple Watche serie 6 ha un bellissimo display Retina always-on che è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tenete abbassato il polso. Sotto al telaio c’è il chip S6 SiP che è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli precedenti. Con Apple Watch misurate ogni giorno quanto vi muovete e i progressi li potete controllare nell’app Fitness del vostro iPhone. Inoltre potete registrare ogni vostro allenamento, come: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto, ballo e così via e sincronizzare la vostra musica preferita, i podcast e gli audiolibri. Apple Watch richiede iPhone 6s o successivo con aggiornamento del sistema a iOS 14 o successivo. Insomma non potete perdere assolutamente questa offerta su Amazon. Acquistare l’Apple Watch serie 6 nel 2022 ha ancora molto senso e poi a soli 357,00 € è davvero impossibile resistergli. Affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon.

