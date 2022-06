Apple Watch Serie 6: lo smartwatch PREMIUM a prezzo REGALO (eBay)

Inutile girarci intorno: l’offerta eBay di oggi sull’Apple Watch Serie 6 è così buona da non sembrare vera. Infatti, se utilizzi il codice coupon esclusivo “MENO20ESTATE“, l’ottimo smartwatch premium di Apple crolla al minimo storico grazie allo sconto del 20%.

Ti bastano appena 270€ per mettere le mani sul wearable che ha riscritto la storia del settore con il suo incredibile mix di design, funzionalità e sensori ad alta sensibilità. Inoltre, solo su eBay puoi sfruttare il pagamento con PayPal in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Apple Watch Serie 6 è tuo a un prezzo mai visto prima su eBay: cosa stai aspettando?

Il wearable del colosso di Cupertino è costituito da uno straordinario display ad altissima risoluzione con una eccellente riproduzione dei colori e una luminosità che ti garantisce piena visibilità in ogni momento della giornata, mentre la cassa in alluminio ad alta resistenza è anche impermeabile per consentirti di indossarlo sotto la doccia, in piscina oppure a mare questa estate.

Sul retro il sensore per il battito cardiaco non solo registra 24/7 la frequenza del tuo cuore, ma è anche in grado di registrare un ECG (elettrocardiogramma) che puoi rapidamente inviare al tuo medico di fiducia, mentre il resto dei sensori ad alta sensibilità raccolgono tantissime altre informazioni utili ad esempio per migliorare le tue prestazioni e battere i tuoi record.

Insomma, a questo prezzo è quasi impossibile non prendere in considerazione uno tra gli smartwatch più popolari e apprezzati degli ultimi tempi. Nonostante si tratti della penultima generazione di Apple Watch, ti assicuriamo che saprà garantirti un’esperienza di utilizzo elevatissima e un tracking costante e preciso dei tuoi parametri vitali e dei tuoi allenamenti (al chiuso e all’aperto).

Mettilo subito nel carrello e sfrutta l’incredibile sconto di eBay del 20% utilizzando l’esclusivo coupon “MENO20ESTATE“; se lo acquisti tramite PayPal puoi anche pagarlo in 3 comode rate senza interessi e soprattutto senza busta paga.