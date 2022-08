Apple Watch Serie 7, la formula perfetta con Vodafone Infinito

Apple Watch Serie 7, l’ultimo arrivato in casa Apple, è uno dei migliori smartwatch sul mercato e finalmente può essere acquistato anche sullo store online di Vodafone con la possibilità di abbinare le nuove tariffe Vodafone Infinito e il servizio One Number Vodafone per essere sempre connessi anche quando non si ha il proprio iPhone a portata di mano.

Sono due i modelli di Apple Watch Serie 7 acquistabili grazie a Vodafone, entrambi dotati delle stesse specifiche di alto livello come il nuovo display Retina più grande del 20% rispetto ai modelli precedenti, una resistenza mai vista prima, la ricarica veloce e le funzioni per la salute e il benessere più evolute che mai.

Piccolo anticipo e pagamento a rate

Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 41 mm è la versione pensata per chi ha un polso più piccolo, mentre tutti gli altri possono scegliere Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 45 mm. Entrambi i modelli possono essere acquistati con un piccolo anticipo e 24 rate mensili che saranno addebitate sul conto corrente o su una carta di credito dell’acquirente.

Grazie a Smart Pay, Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 41 mm può essere acquistato con un anticipo di 89,99 euro e 24 rate mensili da 16,99 euro ciascuna, mentre per il modello da 45mm è necessario un anticipo di 99,99 euro, con rate mensili dello stesso valore del modello da 41mm.

Vodafone OneNumber e Apple Fitness+ per sfruttare al massimo Apple Watch Serie 7

Oltre al costo del dispositivo è possibile sfruttare al meglio Apple Watch Serie 7 abbinando Vodafone OneNumber per associare allo smartwatch lo stesso numero di telefono che abbiamo per lo smartphone. Questo ci permetterà di fare chiamate, leggere le notifiche e navigare anche quando non abbiamo il telefono vicino. Vodafone OneNumber può essere attivato al momento dell’acquisto o successivamente al costo mensile di 3 euro.

Inoltre acquistando un Apple Watch Serie 7 tramite Vodafone si avranno anche 3 mesi gratuiti del servizio Apple Fitness+, il must have per chi svolge attività fisica e vuole accedere a tante informazioni personalizzate e approfondite sui propri allenamenti. Al termine dei tre mesi gratuiti il servizio, salvo disattivazione da parte dell’utente, si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Infinito o Infinito Black Edition con minuti, SMS e giga illimitati

Chi acquista il nuovo smartwatch di Apple ha anche la possibilità, grazie a Vodafone, di arrivare uno dei due nuovi piani tariffari, Infinito o Infinito Black Edition, con minuti, SMS e giga illimitati ad una velocità massimo di 10 Mbps per il primo e alla massima velocità sulla rete 5G Vodafone per il secondo.

Vodafone Infinito, attivabile insieme all’acquisto di Apple Watch Serie 7, prevede il pagamento di 24 rate mensili da 41,98 euro ciascuna e successivamente scenderà a 24,99 euro al mese, mentre Infinito Black Edition costerà 56,98 euro per i primi 24 mesi e poi di 39,99 euro al mese.