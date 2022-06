Apple Watch Serie 7, smartwatch PREMIUM a prezzo SHOCK (-17% eBay)

Il tuo vecchio smartwatch ormai non ti assicura più quell’esperienza appagante di utilizzo di un tempo e ti stai guardando attorno alla ricerca di una nuova occasione? Quest’oggi ti segnaliamo l’ottima offerta di eBay per lo smartwatch di fascia premium Apple Watch Serie 7 con il 17% di sconto.

Ad appena 389€, infatti, hai l’opportunità di mettere al polso il miglior smartwatch mai realizzato da Apple a un prezzo mai così vantaggioso.

Apple Watch Serie 7 precipita su eBay con il 17% di sconto: prendilo al volo

Scegliere il fitness tracker dell’azienda di Cupertino porta con sé un gran numero di vantaggi sotto molti aspetti, a partire ovviamente dalla possibilità di indossare un device popolare, alla moda e con un design ricercato e dal forte sapore premium. Frontalmente è presente un display ampio e luminoso accompagnato lateralmente dalla classica corona digitale e dal tasto di blocco/sblocco, mentre sul retro è presente l’ottimo sensore HR che registra costantemente la frequenza cardiaca 24/7 a riposo e sotto sforzo.

L’Apple Watch Serie 7 si trasforma anche in un sistema molto preciso per registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche per monitorare l’ECG (elettrocardiogramma) da poter inviare rapidamente al tuo medico di fiducia, ma è anche il tuo nuovo compagno di avventure per le attività all’aperto e in palestra.

Lo smartwatch riconosce automaticamente un gran numero di attività sportive non appena inizi l’allenamento; una volta concluso, riceverai una notifica che ti mostrerà in dettaglio tutti i dati più importanti relativi alla distanza percorsa, le calorie bruciate, i passi, la frequenza cardiaca sotto sforzo e molto altro.

Non lasciarti scappare questa importante occasione su eBay e metti subito nel carrello lo smartwatch di punta di Apple fintanto che lo puoi acquistare con il 17% di sconto. Inoltre, ricorda sempre che su eBay puoi sfruttare il sistema di pagamento in 3 rate di PayPal senza interessi e senza busta paga.