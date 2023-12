Apple Watch Serie 9 41mm: sconto SHOCK oggi!

Ecco L’unico smartwatch che può davvero rendere felici i possessori di iPhone: Apple Watch Serie 9! Oggi è in super sconto Amazon la variante da 41mm con cinturino sport mezzanotte e cassa mezzanotte. Il prezzo? Vi stupirà! Solo 399€ con lo sconto del 13% già applicato. Prodotto da non perdere per chi ama l’ecosistema Apple!

Apple Watch Serie 9: l’ultimo ritrovato della casa di Cupertino!

Si tratta del modello immesso sul mercato nel corso dell’autunno e, di fatto, non c’è di meglio. Apple Watch Serie 9 è un portento: permette di essere sempre aggiornati rispetto a quello che accade sul vostro iPhone e di tracciare in modo impeccabile i vostri progressi in campo fitness.

Con il suo display con bordi super ridotti, pur essendo il modello più piccolo sul mercato, è ugualmente perfetto per la quasi totalità dei polsi. Rispetto alle versioni precedenti quindi, non dovrete necessariamente optare per la variante più grande.

Il design di Apple Watch si è rinnovato poco nel tempo, ma a migliorare è stato sia il software che l’hardware interno. A bordo troviamo infatti moltissimi sensori in grado di rilevare tutti i dettagli più importanti della vostra salute tra cui battito cardiaco e livelli di ossigeno.

C’è inoltre una funzionalità specifica per le donne: può monitorare con discreta precisione il proprio ciclo mestruale. Grazie al sensore di temperatura integrato al suo interno, studia tutte le informazioni necessaria e calcola in modo quasi impeccabile il sopraggiungere delle mestruazioni. Ottima funzionalità considerando i prodotti ben più costosi che sono in grado di fare rilevazioni di questo genere.

Oltre questo, non mancano tutte le funzionalità che hanno contraddistinto il device nel tempo: è il solito ottimo Apple Watch, ma con una marcia in più!

Che dire, ora non resta che acquistarlo! Apple Watch Serie 9 da 41 mm in colorazione mezzanotte con cinturino sport è in super offerta Amazon. Il prezzo? Solo 399€ grazie al ribasso del 13%. Correte ad acquistarlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.