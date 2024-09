Apple Watch Series 10, Ultra 2, AirPods 4 e AirPods Max in preordine ora su Amazon

L’evento Apple “It’s Glowtime” andato in scena il 9 settembre non ha tradito le aspettative, con il colosso di Cupertino che ha presentato nuovi hardware, aggiornamenti mirati per quelli già sul mercato e inedite funzionalità. Tra i protagonisti ci sono anche Apple Watch Series 10, Ultra 2 nella nuova finitura Titanio Nero, AirPods di 4ª generazione e le cuffie AirPods Max ora con USB-C.

Ebbene, tutti i dispositivi made-in-Cupertino appena citati sono ora disponibili al preordine su Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Apple Watch Series 10 e Ultra 2

Lo smartwatch di decima generazione (42 e 46 mm) porta con sé un design leggermente rivisitato, caratterizzato da una cassa con spessore più sottile e un display più ampio. Migliorano anche la velocità di carica e il monitoraggio dell’attività fisica e della salute.

Per quanto riguarda il Watch Ultra 2, restano invariate le caratteristiche tecniche, ma ora lo smartwatch è disponibile anche con cassa in Titanio Nero.

AirPods 4 e AirPods Max con USB-C e in nuovi colori

Gli AirPods di quarta generazione con processore H2 arrivano sul mercato in due versioni: una “base”, l’altra con cancellazione attiva del rumore. Le cuffie Bluetooth AirPods Max debuttano invece nella versione aggiornata con USB-C e nuove finiture.

