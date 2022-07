Apple Watch Series 6 acciaio: PREZZO FOLLE per i Prime Day

A settembre Apple toglierà i veli ai nuovi orologi intelligenti per la line Up del 2022. Quest’anno ci aspettiamo ben tre modelli differenti; il Series 8, l’SE (2022) e un Explorer edition. Si dice che quest’ultimo sia un gadget con schermo più generoso (1,99“), con cassa da 47 mm, realizzato in metallo e con cinturino in silicone in stile Casio G shock. Questa versione dovrebbe sostituire quella super costosa che abbiamo avuto finora. Si dovrebbe chiamare Apple Watch Pro e potrebbe avere un prezzo esagerato; secondo i rumors infatti, potrebbe costare quanto un iPhone 13 Pro. Considerate queste indiscrezioni, ha senso acquistare oggi un Watch Series 6 del 2020?

Apple Watch Series 6: conviene comprarlo oggi?

In realtà sì, anche perché su Amazon, in occasione dei Prime days, troviamo la versione con cassa da 44 mm in acciaio e cinturino in maglia milanese abbinato, a soli 499,00€. Capite bene che il valore di questo gadget, fra band e cassa, supera i 1000 €. Lo sconto quindi è davvero esagerato e se volete un orologio Premium di casa Apple, questa è la migliore soluzione che ci sia al momento in commercio.

Noi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto ora, anche perché non sappiamo quando spariranno queste promozioni e soprattutto perché le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro. Anche le scorte potrebbero essere poche quindi vi invitiamo ad essere veloci. Diciamo questo perché in questi due giorni di Prime days abbiamo riportato delle offerte che sono andate a ruba nel giro di 10 minuti.

Tra le caratteristiche principali di Apple Watch Series 6 citiamo l’Always On Display, il sensore per il monitoraggio del sonno e quello che serve per monitorare la frequenza cardiaca. Molto intrigante anche il sensore per la misurazione del livello di ossigeno presente nel sangue. Se proprio volete, sappiate che è anche un eccellente dispositivo per lo sport, grazie alle tantissime modalità per gli allenamenti presenti a bordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.