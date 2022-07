Apple Watch Series 6 con GPS e cassa in alluminio in promo su Amazon

L’Apple Watch 6 è uno dei miglior smartwatch da acquistare. Grazie a prestazioni fluide, ricche funzioni e una semplicità di utilizzo senza pari, resta un best buy da non sottovalutare anche nel 2022: per questo puoi trovarlo a soli 359,98€ invece di 469,00€.

L’Apple Watch 6 offre come novità il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e controlla il ritmo cardiaco con l’app ECG, un display sempre attivo più luminoso, il GPS, un altimetro e un chip più veloce. Anche il design non si discute: grazie al cinturino sport, la cassa completamente in alluminio color argento e il quadrante da 44 mm è uno degli smartwatch più belli mai realizzati.

L’aggiornamento a watchOS 8 ha anche ottenuto alcuni strumenti utili, incluso il monitoraggio del sonno. Con il nuovo sistema operativo gli utenti ottengono molti aggiornamenti intelligenti. Finché passi all’Apple Watch 6 dalla serie 4 o precedente, la combinazione di hardware, software e accessori aggiornati ti farà notare la differenza.

Ecco alcune delle novità che potrai usare:

App Blood Oxygen : grazie alla funzione Blood Oxygen riuscirai ad ottenere un breve riassunto dell’analisi dell’ossigeno presente nel sangue, guidando gli utenti attraverso la lettura dei dati.

: grazie alla funzione Blood Oxygen riuscirai ad ottenere un breve riassunto dell’analisi dell’ossigeno presente nel sangue, guidando gli utenti attraverso la lettura dei dati. Display sempre attivo più luminoso : all’interno, è ovvio che il display dell’Apple Watch 6 è più luminoso di quello dell’Apple Watch 5, come pubblicizzato. All’esterno, alla luce diretta del sole, la differenza è meno evidente.

: all’interno, è ovvio che il display dell’Apple Watch 6 è più luminoso di quello dell’Apple Watch 5, come pubblicizzato. All’esterno, alla luce diretta del sole, la differenza è meno evidente. Nuovi quadranti e funzioni di terze parti : Apple ha lanciato nuovissimi quadranti che ti faranno davvero abbandonare l’infografica. Aggiunte anche le funzioni Stripes, Memoji e Artist, ottime anche per mostrare la tua personalità.

: Apple ha lanciato nuovissimi quadranti che ti faranno davvero abbandonare l’infografica. Aggiunte anche le funzioni Stripes, Memoji e Artist, ottime anche per mostrare la tua personalità. Durata della batteria: l’Apple Watch 6 può durare al massimo 18 ore se utilizzato in maniera moderata, proprio come l’Apple Watch 5, l’Apple Watch 4 e l’Apple Watch 3.

Il lato positivo è che l’Apple Watch 6 può essere caricato completamente in 90 minuti. Puoi trovarlo ora in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 23%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.