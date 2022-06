Apple Watch Series 6, lo smartwatch più desiderato del momento costa 100€ in meno su Amazon

L’Apple Watch Series 6 dei tuoi desideri in questo momento (GPS, 44 mm) è in super offerta a soli 359€ e quindi con un risparmio netto di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite di Prime. Questa è la grande occasione quindi per poterlo finalmente fare tuo, risparmiando anche un bel gruzzoletto. Ma non devi perdere tempo, perché rischi di non trovarlo più a questo prezzo.

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) , che affare

Quello che a oggi è probabilmente lo smartwatch più desiderato sul mercato propone la medesima forma squadrata di altri wearable Apple, con la cassa realizzata in alluminio. Il vetro Sapphire crystal è stondato ai bordi e protegge il display touch con tecnologia OLED Retina, lungo il profilo destro è presente un tasto per la funzione “Indietro” e una ghiera per navigare tra le app e i menù del sistema watchOS.

Alla base della cassa sono presenti tutti i sensori, che si posizionano a contatto con il polso una volta indossato lo smartwatch. Il display retina di Apple Watch Series 6 supporta la modalità Always-on, anche in standby le informazioni sono ben visibili e basta un colpo d’occhio per controllare l’orario e le notifiche ricevute. La tecnologia OLED a basso consumo non permette a questa funzione di incidere particolarmente sull’autonomia dello smartwatch.

Grazie al sistema operativo watchOS Apple offre la massima integrazione con i dispositivi iOS, si collega via Bluetooth e permette di ricevere notifiche, effettuare chiamate e monitorare il proprio stato di salute. Apple Watch Series 6 hanno una resistenza all’acqua fino a 50 metri, in base allo standard ISO 22810:2010. Significa che possono essere usati per attività in acque poco profonde, come il nuoto in piscina o in mare. Non sono adatti per immersioni subacquee, sci d’acqua o altre attività che comportano il contatto con l’acqua ad alta velocità o l’immersione profonda. Il top insomma.

Apple Watch Series 6 in colorazione bianca.

