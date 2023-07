Apple Watch Series 8 a soli 419 euro: l'offerta ASSURDA di oggi

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli smartwatch, dispositivi che possono rivelarsi davvero utili in moltissimi ambiti, in particolar modo per le persone sportive che hanno necessità di tenere monitorati moltissimi parametri vitali nel corso della propria attività fisica, o per qualsiasi persona che abbia necessità di controllare in maniera immediata le notifiche del proprio cellulare. È proprio a tal proposito che vi viene incontro Amazon con un’offerta davvero incredibile da non perdere: stiamo parlando di Apple Watch Series 8, disponibile a questo link a soli 419 euro, con un fantastico sconto del 20% rispetto al prezzo di listino suggerito da Apple.

Apple Watch Series 8: più in forma che mai

Tra le caratteristiche principali introdotte da questo nuovo modello di Apple Watch ti ricordiamo in particolare il sensore di temperatura, che si rivela fondamentale per monitorare la salute femminile (fornendo addirittura una stima dell’ovulazione), assieme alla funzione Rilevamento incidenti, che a seguito di una forte collisione è in grado di chiamare autonomamente i servizi di emergenza, in modo tale da intervenire rapidamente.

Davvero bello da vedere anche il display Retina, che presenta una risoluzione mai vista prima d’ora, con dei colori accesi e particolarmente vivaci. Miglioramenti anche per i quadranti di Apple Watch, che grazie al nuovo schermo possono essere letti con molta più facilità rispetto che in passato.

Un’altra caratteristica che fa la differenza rispetto ai precedenti modelli è il sensore di misurazione della frequenza cardiaca e la relativa app ECG: questo può rilevarsi davvero utile soprattutto se sei uno sportivo e per chiunque pratichi jogging, e ha necessità di rimanere entro certi intervalli precisi del battito cardiaco in modo da dimagrire.

Grazie agli ultimi aggiornamenti di Watch OS, poi, l’app Allenamento offre numerosissimi programmi per personalizzare completamente le tue sessioni di esercizio fisico, andando a comprendere le più disparate attività, quali ciclismo, jogging, palestra e chi ne ha più ne metta. Apple Watch Series 8 inoltre può essere utilissimo per la monitorazione del sonno, in modo tale da scoprire con precisione la durata delle distinte fasi del sonno nel corso delle ore notturne.

Non sappiamo quanto durerà effettivamente questa offerta di Amazon, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per accaparrarvi un dispositivo a soli 419 euro che faciliterà moltissimo la vostra vita e i vostri allenamenti sportivi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.