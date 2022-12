Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular) torna in sconto su Amazon (risparmi 142€)

Il nuovo Apple Watch Series 8, nella versione GPS + Cellular da 41 mm, è in offerta in queste ore su Amazon a 717 euro, per un risparmio complessivo sul prezzo di listino di oltre 140 euro. Nonostante a prima vista sembri uguale alla generazione precedente, in realtà offre diverse nuove funzionalità, tra cui il doppio sensore di temperatura e la rilevazione di incidenti in auto. Acquisto ideale per chi vuole passare a Apple Watch o vuole cambiare una generazione ormai datata, sfruttando le funzionalità del nuovo modello.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon e beneficia della possibilità di scegliere il pagamento rateale, una vera manna dal cielo per importi come questi. Seleziona il pallino accanto a “5 rate mensili di Amazon da” per pagare l’Apple Watch di ottava generazione a soli 143 euro al mese.

Apple Watch Series 8: semplicemente il migliore anche quest’anno

Sono ancora in tanti quelli che giurano un giorno sì e l’altro pure che non spenderanno mai nella loro vita tutti questi soldi per un Apple Watch, un iPhone, un Mac, eccetera. Per poi essere i primi, invece, a cambiare idea di fronte alla qualità superiore dei prodotti di Apple. Che non solo durano di più, ma sono anche più sicuri e più semplici da usare rispetto ai dispositivi della concorrenza.

Per giunta oggi il prezzo è perfino più conveniente. Senza contare la garanzia di Amazon (venduto e spedito dal colosso di Seattle) e l’opportunità di pagarlo in cinque comode rate mensili a tasso zero.

Approfitta ora dell’offerta a sorpresa di Amazon su Apple Watch Series 8 al prezzo di 717 euro invece di 859 euro. Lo ordini oggi e lo ricevi a casa già domani, con le spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.