Apple Watch Series 8 ricondizionato: è COME NUOVO e lo paghi 130€ IN MENO

L’orologio smart ricondizionato più venduto in assoluto oggi può essere tuo ad un prezzo incredibile! È l’Apple Watch Series 8, oggi disponibile su Amazon a soli 313 euro con uno sconto bomba del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non farti scappare un’occasione così conveniente!

Apple Watch Series 8 ricondizionato: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 8 ricondizionato in super offerta su Amazon è perfettamente funzionante e si trova in condizioni eccellenti.

Grazie a questo orologio puoi tenere sotto contollo i dati della tua salute in tempo reale: è dotato di un sensore di temperatura, misura l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia ed invia notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare.

Dispone anche di funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti” così da sentirsi sempre al sicuro in qualsiasi occasione.

Con questo Apple Watch puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone. Inoltre è dotato di un App Allenamento migliorata, con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport.

Il modello in offerta è ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Questo vuol dire che è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. In più è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Oggi l’Apple Watch Series 8 ricondizionato è disponibile su Amazon a soli 313 euro con uno sconto bomba del 30%. Non farti scappare un’occasione così conveniente, fai subito il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.