Apple Watch Series 9 a un prezzo SHOCK: -18% per poco

Un ambito smartwatch, se cerchi un modello che sia efficiente, comodo e disponibile anche un prezzo davvero incredibile, vi consigliamo di non farvi scappare l’Apple Watch Series 9 in sconto del 18%. Si da il caso che, proprio ora e per pochissimo ancora, sia disponibile ad appena 399,00€ invece di 489,00€ e, volendo, potrai anche rateizzarlo grazie a Cofidis e a tasso zero!

Ottimo Apple Watch Series 9 a un prezzo d’occasione

L’Apple Watch Series 9 rappresenta un salto davvero importante nella categoria degli smartwatch, confermandosi come un compagno essenziale per chi cerca un dispositivo in grado di supportare una vita più sana e connessa. Con l’introduzione del nuovo chip S9, l’Apple Watch Series 9 offre un display superluminoso che migliora la visibilità in qualsiasi condizione di luce. Ma la vera rivoluzione sta nella nuova modalità di interazione, che ti permette di controllare l’orologio senza nemmeno toccarlo, aggiungendo un tocco di magia e praticità alla tua routine quotidiana.

Le funzioni evolute per la salute continuano a essere uno dei pilastri dell’Apple Watch Series 9. Questo smartwatch ti permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue e di eseguire un ECG ogni volta che lo desideri, con notifiche tempestive in caso di ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, la funzione Fasi del sonno ti offre un’analisi dettagliata delle tue notti, suddividendo il sonno in fasi leggere, REM e profonde.

L’Apple Watch Series 9 è anche un eccezionale compagno di fitness. Con l’app Allenamento, puoi monitorare le tue performance in una vasta gamma di sport, grazie a parametri evoluti che ti offrono informazioni dettagliate. E per spingerti ancora più in là nei tuoi obiettivi di fitness, Apple ti regala tre mesi di Apple Fitness+ con l’acquisto dell’orologio.

La sicurezza è un altro punto di forza dell’Apple Watch Series 9. Le innovative funzioni di Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute sono in grado di chiamare automaticamente i soccorsi in caso di gravi incidenti d’auto o cadute improvvise. Inoltre, con la funzione SOS emergenze, basta premere un pulsante per inviare una chiamata d’emergenza, assicurando che tu possa ricevere aiuto quando ne hai più bisogno. Sfrutta lo sconto del 18% e fatti un bel regalo, finché sei ancora in tempo!

