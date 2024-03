Apple Watch Series 9 da 41mm in super offerta a 389€ da Unieuro

Il nuovo Apple Wach Series 9 è tra i grandi protagonisti della nuova promozione Unieuro Specials valida fino al 25 marzo. Proposto nel modello da 41mm, è in offerta a 389 euro con la possibilità di pagarlo in tre rate a interessi zero da 129,66 euro al mese.

Watch Series 9 di Apple è in assoluto uno dei migliori smartwatch presenti oggi sul mercato. L’estetica è rimasta uguale a quella già iconica del recente passato, a fare la differenza stavolta è il processore SiP S9 in grado di offrire funzionalità aggiuntive degne di nota (tra queste c’è anche il Double Tap).

Apple Watch Series 9 da 41mm in offerta a 389 euro sul sito di Unieuro

Il doppio tap è una delle più importanti novità di Watch Series 9. Unendo pollice e indice ora si può infatti rispondere a una chiamata, far partire la musica, aprire una notifica e tanto altro ancora, per un utilizzo di Apple Watch più semplice quando si hanno le mani occupate.

Un’altra novità è la luminosità dello schermo: sul nuovo Apple Watch si raggiunge il picco di 2.000 nit, il doppio rispetto alla precedente generazione. Questo porta il display a essere molto più leggibile all’aperto, anche sotto la luce diretta del sole.

E se ti sta a cuore la causa ambientale, ti farà piacere sapere che il nuovo Watch della casa di Cupertino è il primo prodotto a impatto neutro.

Il modello da 41mm di Apple Watch Series 9 è in offerta a soli 389 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero da 129 euro al mese. Le spese di spedizione sono a carico di Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.