APPLE WATCH SERIES 9: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Hai per caso bisogno di uno smartwatch che tenga perfettamente controllati i tuoi parametri vitali e le tue notifiche quando non puoi prendere in mano lo smartphone? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti Apple Watch Series 9 in offerta al sensazionale prezzo di soli 419 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch Series 9: la potenza al tuo polso

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartwatch è sicuramente rappresentato dal suo chip S9, che garantisce delle prestazioni davvero formidabili e all’avanguardia: avrai la possibilità di gestire senza problemi qualsiasi tipo di app, senza riscontrare il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta. Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, Apple Watch Series 9 monta una cassa da 45 millimetri, permettendo così la completa consultazione di ogni tipo di notifica.

Tra le novità più interessanti di questo nuovo modello troviamo senz’ombra di dubbio il doppio tap, che permette di gestire tutte le tue app preferite senza nemmeno avere bisogno di toccare il display di Apple Watch.

La funzionalità più interessante rimane però il sensore presente in corrispondenza della parte posteriore dello smartwatch, che garantisce la registrazione e il controllo totale di alcuni dei più importanti parametri vitali, tra cui in particolare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanto altro. Apple Watch Series 9 è perfino in grado di inviarti delle notifiche nel caso in cui vengano registrate delle anomalie a livello della frequenza cardiaca, come eventuali aritmie o altro ancora.

Per non parlare poi dell’utilissima app Allenamento, che ti permette di variare praticamente ogni giorno la tipologia dei tuoi allenamenti, in modo tale da mantenere un ottimo benessere fisico. Lo smartwatch monta al suo interno il sistema operativo watchOS 10, con delle app completamente ridisegnate in modo tale da offrire più informazioni possibili a schermo, senza nemmeno la necessità di scorrere.

Ti bastano poco più di 410 euro per portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Apple Watch Series 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.