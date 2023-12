APPLE WATCH SERIES 9: ecco il prezzo incredibile di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di tenere i nostri parametri vitali monitorati, soprattutto nel corso di un allenamento fuori casa, o controllare le nostre notifiche quando non abbiamo immediatamente a disposizione il nostro smartphone. Ecco dunque che gli smartwatch sono indubbiamente i dispositivi maggiormente indicati in tal senso: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti Apple Watch Series 9 in offerta all’incredibile prezzo di soli 429 euro, con un ottimo 12% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia di Cupertino.

Apple Watch Series 9: il miglior smartwatch di sempre

Tra i punti di forza alla base di questo nuovissimo smartwatch troviamo sicuramente il chip SiP S9, che garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive. Per non parlare poi della luminosità da ben 2000 nit massimi, che garantisce una visione ottimale anche in condizioni di estrema luminosità come può accadere nel caso delle giornate estive più calde. In questo caso avrai a disposizione un quadrante da ben 45 millimetri, che ti permetterà di avere il controllo su tutte le tue app preferite.

Questo smartwatch è davvero perfetto per gli allenamenti grazie al sensore presente in corrispondenza della parte posteriore, che permette di monitorare alla perfezione i tuoi parametri vitali, tra cui in particolare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno. Nel caso delle donne è perfino presente un sistema di monitoraggio del ciclo, con delle vere e proprie stime accurate sui tempi di ovulazione.

Un’altra funzione molto importante che è stata introdotta di recente consiste nel rilevamento degli incidenti, che rileva l’evento e invia immediatamente una notifica ai soccorsi. Apple Watch Series 9 è resistente all’acqua con una profondità massima di ben 50 metri, per cui potrai portarlo senza problemi al mare o in piscina, senza doverti preoccupare costantemente delle gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla sua superficie.

Davvero eccezionale anche l’autonomia, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica è in grado di durare per ben 18 ore, riuscendo così a coprire più di una giornata senza doverti portare dietro powerbank o altri accessori simili.

In definitiva a poco più di 420 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente presenti in commercio, con il quale potrai gestire comodamente le notifiche del tuo smartphone associato e controllare i tuoi parametri vitali nel corso dei tuoi intensi allenamenti fuori e dentro casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare Apple Watch Series 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.