APPLE WATCH SERIES 9: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci consenta di gestire efficacemente le notifiche del nostro smartphone anche quando abbiamo le mani occupate. In tal senso gli smartwatch sono senz’ombra di dubbio i dispositivi più indicati per questo utilizzo: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti Apple Watch Series 9 in offerta al sensazionale prezzo di soli 449 euro, con ben 40 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch Series 9: il migliore di sempre

Partiamo prima di tutto dalla cassa da ben 45 millimetri, che ospita uno schermo che ti consente di visualizzare agilmente tutte le tue app preferite e le relative notifiche, grazie al display Retina always-on. Il display è caratterizzato da ben 200 nits di luminosità, che ti permette di visualizzarlo senza problemi anche in condizioni di estrema luminosità, come nel corso dei mesi estivi.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartwatch è rappresentato dal chip SiP S9, che garantisce elevate prestazioni. Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti di Apple Watch Series 9 consiste nella presenza di molteplici sensori, che permettono tra le altre cose la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e tanto altro ancora: questo può tornare davvero utilissimo soprattutto se ti alleni fuori casa, dal momento che ti permetterà di misurare efficacemente i tuoi parametri vitali.

Lo smartwatch è perfino in grado di inviarti delle notifiche di avviso nel caso in cui registri delle alterazioni a livello della frequenza cardiaca. Molto apprezzata la resistenza all’acqua fino ad una profondità massima di 50 metri, che ti consente di portare Apple Watch Series 9 al mare o in piscina senza doverti preoccupare continuamente di eventuali malfunzionamenti o guasti.

Davvero eccezionale anche l’autonomia, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di durare per ben 18 ore, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili.

In definitiva a poco più di 440 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione, con cui potrai gestire alla perfezione ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Apple Watch Series 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

