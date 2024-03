APPLE WATCH SERIES 9 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Hai bisogno di un dispositivo che ti permetta di tenere completamente monitorati i tuoi parametri vitali, oltre che consultare comodamente le notifiche del tuo smartphone quando hai le mani occupate? Non ti preoccupare, Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo Apple Watch Series 9 in offerta al sensazionale prezzo di soli 419 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch Series 9: il controllo al tuo polso

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Mezzanotte, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti. In questo caso avrai a disposizione una cassa da ben 45 millimetri, che ti permetterà di consultare al meglio le tue notifiche, potendo avere accesso a un’infinità di informazioni, con una luminosità raddoppiata rispetto alle precedenti generazioni dello smartwatch.

Tra le nuove funzionalità più interessanti troviamo sicuramente il doppio tap, che permette di interagire con Apple Watch semplicemente con il tocco di due dita, senza nemmeno toccare lo schermo. Il vero e proprio cuore pulsante alla base di Apple Watch Series 9 risiede nel chip S9, che permette di avere delle prestazioni davvero formidabili, riuscendo così ad avviare qualsiasi app nel giro di pochissimo tempo.

Per non parlare poi dei sensori per la salute presenti sulla parte posteriore dello smartwatch, che consentono di tenere perfettamente monitorati tutti i tuoi parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanti altri ancora.

Il fitness è sicuramente la parola chiave alla base di questo Apple Watch Series 9, grazie all’app Allenamento centinaia di allenamenti disponibili che ti permettono di variare moltissimo nel corso della settimana. Molto apprezzata anche la resistenza all’acqua, che ti permette di portare lo smartwatch al mare o in piscina senza la costante preoccupazione di eventuali gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla sua superficie.

In definitiva a poco più di 400 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente presenti sul mercato, con cui potrai gestire ogni tipo di attività senza problemi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Apple Watch Series 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili porterebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

