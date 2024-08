Apple Watch Series 9 in OFFERTA ESCLUSIVA: ancora per POCO su Amazon

Da settembre hai deciso di rimetterti in forma e dedicarti ai tuoi allenamenti costantemente? Allora non farti scappare l’occasione di portare a casa l’Apple Watch Series 9 ad un prezzo stracciato! Oggi è disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli sono in esaurimento!

Apple Watch Series 9: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Series 9 è un vero e proprio gioiellino, adatto ad accompagnarti sia nei tuoi allenamenti che nella vita di tutti i giorni.

Si contraddistingue per un nuovo chip S9 che garantisce prestazioni efficienti e funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica in qualsiasi momento della giornata.

In particolare, la tua salute sarà sempre sotto controllo in quanto il dispositivo ti permette di tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, eseguire un ecocardiogramma ogni volta che vuoi, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, monitorare le tue fasi di sonno, scoprire dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Allo stesso modo l’orologio smart ti segue nei tuoi allenamenti in modo costante ed affidabile grazie all’app Allenamento e alle sue innumerevoli modalità sportive che offrono parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance.

