Apple Watch Series 9 in SOTTOCOSTO: oggi è tuo con una SPESA MINIMA

Sei appassionato di sport ed hai bisogno di un compagno di allenamenti che sia affidabile ed efficiente in ogni occasione? Allora non farti scappare l’occasione di acquistare l’Apple Watch Series 9 ad un prezzo minimo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Series 9: funzionalità e caatteristiche tecniche

L’Apple Watch Series 9 è un piccolo gioiellino che ti seguirà ovunque, non solo nei tuoi allenamenti ma anche nella vita quotidiana.

È dotato del nuovissimo chip S9 che garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi occasione e funzionalità all’avanguardia ottime per l’attività fisica e la tua salute.

Innanzitutto la tua salute sarà sempre sotto controllo in quanto è possibile monitorare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ecocardiogramma, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, controllare le fasi del sonno e scoprire dati sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Allo stesso modo, l’orologio smart è perfetto per chi si allena in palestra o all’aria aperta in quanto è in grado di seguirti in tantissimi sport, di offrirti più informazioni sulle tue performance e di motivarti a migliorare sempre.

Per finire, potrai sempre sentirti al sicuro grazie alle funzionalità di “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” che sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.