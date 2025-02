Apple Watch Series 9: lo smartwatch più venduto oggi è tuo a 190€ in meno

Nei tuoi allenamenti fatti supportare da uno degli smartwatch più ricercati in assoluto! Si tratta dell’Apple Watch Series 9, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro con un super sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple Watch Series 9: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 innanzitutto è dotato del nuovissimo chip S9 che garantisce prestazioni straordinarie per ottimizzare sia i tuoi allenamenti che la tua routine quotidiana.

Si contraddistingue per le sue funzionalità all’avanguardia grazie alle quali potrai monitorare la tua salute 24 ore su 24: ad esempio ti permette di controllare il livello di ossigeno nel sangue, di fare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi, di ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare e di monitorare le tue fasi di sonno.

Allo stesso tempo, è un perfetto compagno per il fitness: potrai sfruttare l’app Allenamento per farti seguire in tantissime attività sportive ed avere informazioni precise sulle tue prestazioni e i tuoi miglioramenti.

Un’altra specifica importante di questo modello è la sua compatibilità con tutti i dispositivi ed i servizi Apple: potrai sfruttarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per ritrovare il tuo iPhone e addirittura per pagare con Apple Pay.

