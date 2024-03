Apple Watch Series 9: minimo storico Amazon raggiunto! Che sconto!

“Più smart, più potente. Sempre più brillante”. Questa è la frase di lancio che campeggia nel sito ufficiale di Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular 41mm), ovvero l’ultimo modello di smartwatch prodotto dalla casa di Cupertino. E non potrebbe essere altrimenti. Siamo di fronte ad uno degli smartwatch Premium più ambiti degli ultimi tempi. Di conseguenza lo sconto Amazon di oggi, a tutti gli effetti MINIMO STORICO, è davvero eccezionale: MENO 13%, il prezzo di listino precipita da 809 euro e si ferma a 703 euro! Risparmio mostruoso 106 euro!

Finalmente lo sconto!

Apple Watch Series 9 mantiene il formato compatto e leggero delle versioni precedenti, ma introduce alcune innovazioni estetiche che lo rendono ancora più bello da indossare. Il display Retina (due volte più luminoso del precedente modello) sempre attivo garantisce una visualizzazione chiara di tutte le informazioni sotto ogni condizione di luce, mentre il case in alluminio o acciaio inossidabile assicura una durabilità eccezionale nel tempo.

La dotazione di sensori integrati per il monitoraggio della salute e del fitness è di altissima qualità. Il sensore ottico per il battito cardiaco permette di tenere sotto controllo la propria frequenza cardiaca in modo continuo, mentre l’accelerometro e il giroscopio consentono di tracciare con precisione l’attività fisica svolta e i movimenti compiuti durante la giornata. Inoltre, il watchOS 10 introduce nuove funzionalità legate al monitoraggio del sonno e della respirazione, che permettono di avere un quadro completo della propria salute e del proprio benessere.

Grazie alla presenza del chip ultra-performante S9, Apple Watch Series 9 offre prestazioni migliori rispetto ai modelli precedenti grazie ad una CPU dual-core da 5,6 miliardi di transistor (il 60% in più rispetto al SiP S8) e una velocità di machine learning fino a due volte maggiore grazie al Neural Engine a quattro core. Un concentrato di potenza che rende possibili tante innovazioni, a cominciare dal gesto doppio tap, la nuova gesture che permette tante e inedite interazioni. Inoltre, la batteria di lunga durata consente di utilizzare l’orologio per un’intera giornata senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente, garantendo un’esperienza d’uso continua e senza interruzioni.

Che tu sia un appassionato di fitness alla ricerca di un compagno di allenamento affidabile o un professionista in cerca di un smartwatch tecnologico all’avanguardia Apple Watch Series 9 è quello che fa per voi… ed è in SUPER SCONTO! MENO 106 euro!

