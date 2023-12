Apple Watch Series 9 SCONTATO DEL 13%! Sta andando a ruba, meglio sbrigarsi

Apple Watch Series 9 è lo straordinario indossabile di Cupertino, con GPS molto preciso, display da 41mm, cassa in alluminio, color argento, cinturino color blu tempesta. E ancora Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua. Oggi puoi prenderlo col 13% di sconto, quindi lo paghi solo 399,00 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Apple Watch Series 9: le caratteristiche

Il compagno essenziale per una vita più sana è diventato ancora più potente. Grazie al nuovo chip S9 hai un display superluminoso e un nuovo, magico modo di interagire con Apple Watch senza nemmeno toccarlo. E in più: le funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica ti offrono dati utili e ti aiutano quando serve. E le app ridisegnate di watchOS ti danno più informazioni a colpo d’occhio. Tieni d’occhio il livello di ossigeno nel sangue. Fai un ECG ogni volta che vuoi. Ricevi notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Guarda quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”. Scopri dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo. E tieni nota del tuo stato d’animo per sviluppare più consapevolezza emotiva e resilienza.

L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. E con il tuo Apple Watch hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+. “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. E con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza. Tutto funziona in sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac. Ritrova il tuo iPhone: se è uno dei modelli supportati, la funzione “Posizione precisa” ti dice a che distanza si trova e in che direzione cercarlo. Paga con Apple Pay. Apple Watch Series 9 richiede iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo. Non teme gli urti, ha una resistenza alla polvere certificata di grado IP6X e ama nuotare con te, perché resiste all’acqua fino a 50 metri. Manda messaggi, rispondi a una chiamata, ascolta musica e podcast, usa Siri e leggi le notifiche ovunque sei.

Apple Watch Series 9 è lo straordinario indossabile di Cupertino. Oggi puoi prenderlo col 13% di sconto, quindi lo paghi solo 399,00 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

