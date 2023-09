Apple Watch Series 9, sostenibilità e potenza col nuovo S9 SiP: prezzo da 459€

Apple ha ufficialmente presentato l’Apple Watch Series 9, che rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione dell’orologio più venduto al mondo. Questa nuova versione porta con sé una serie di miglioramenti e caratteristiche all’avanguardia, mettendo in evidenza l’impegno di Apple per l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

Apple Watch Series 9, mai visto niente di simile?

Il cuore pulsante dell’Apple Watch Series 9 è il nuovissimo chip S9 SiP, che garantisce prestazioni e capacità superiori rispetto alle versioni precedenti. Grazie a questo nuovo processore, l’Apple Watch è ora in grado di offrire un’esperienza utente ancora più fluida e reattiva. Inoltre, è stata introdotta una nuova funzionalità chiamata “doppio tocco magico”, che consente di controllare l’orologio con una semplice doppia pressione, rendendo l’utilizzo dell’orologio ancora più intuitivo.

Un altro miglioramento significativo riguarda la luminosità del display, che è stata raddoppiata rispetto al modello precedente. Questo significa che sarà molto più facile leggere il testo anche in condizioni di forte illuminazione. Una delle novità più interessanti è l’abilità di Siri di processare alcune richieste direttamente sull’orologio, senza la necessità di una connessione internet. Questo non solo garantisce risposte più rapide e affidabili, ma anche una maggiore privacy per gli utenti.

Un altro grande passo avanti riguarda la sostenibilità ambientale. Ora, per la prima volta, i clienti possono scegliere un’opzione di Apple Watch completamente neutrale dal punto di vista ambientale, rappresentando un traguardo significativo nel percorso verso la neutralità di carbonio entro il 2030. Tutti questi miglioramenti si traducono in un’esperienza utente più avanzata e completa. L’Apple Watch Series 9 si conferma come un compagno indispensabile per la salute, il fitness, le comunicazioni e la sicurezza degli utenti.

Apple Watch Series 9 funziona con watchOS 10, che offre app ridisegnate, il nuovo Smart Stack, nuovi quadranti, nuove funzionalità per il ciclismo e l’escursionismo e strumenti per supportare la salute mentale. In conclusione, l’Apple Watch Series 9 rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione di questa iconica linea di prodotti. Con nuove funzionalità all’avanguardia e un impegno tangibile per la sostenibilità, questo orologio si pone come punto di riferimento nel settore degli smartwatch.

Annunciato anche Apple Watch SE, che continua a offrire le funzioni chiave di Apple Watch a un prezzo più accessibile ed è perfetto per chi vuole iniziare il suo viaggio con Apple Watch, da utilizzare con Configurazione famiglia o da regalare a chi si ama. Inoltre, Apple Watch SE offre il monitoraggio dell’attività fisica, le notifiche sulla frequenza cardiaca elevata o ridotta, nonché le funzioni Rilevamento cadute, SOS emergenze, Rilevamento incidenti, e watchOS 10. La nuova gamma di Apple Watch può essere ordinata da oggi, con disponibilità a partire dal venerdì 22 settembre.

Prezzi

Apple Watch Series 9 ha un prezzo a partire da €459 (IVA incl.) e Apple Watch SE ha un prezzo a partire da €289 (IVA incl.).