Apple Watch Ultra 2 a MINI PREZZO: applica il CODICE PROMO su eBay

È uno degli smartwatch più innovativi in commercio

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Apple Watch Ultra 2: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Ultra 2 è più robusto e versatile rispetto ai modelli precedenti, così da accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

La cassa in titanio è leggera, robusta e a prova di corrosione, e ha i bordi rialzati per proteggere il vetro anteriore in cristallo di zaffiro dagli impatti laterali. Inoltre, grazie al nuovo SiP (System in Package) S9, il display Retina always-on raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit e quindi è ancora più leggibile persino in pieno sole.

Se invece c’è poca luce, scende a 1 nit, e quando si fa buio attiva in automatico la modalità Notte. In più ti dà tantissimo spazio per personalizzarlo a seconda delle tue attività, e ha un nuovo quadrante che lungo i bordi ti mostra dati dinamici come profondità e altitudine.

L’orologio si caratterizza per una nuova CPU dual-core con 5,6 miliardi di transistor (il 60% in più rispetto alla generazione precedente) e un nuovo Neural Engine a quattro core che arriva a raddoppiare la velocità di machine learning. Questo vuol dire che il dispositivo è super potente, pronto ad offrire prestazioni mai viste prima!

