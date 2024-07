Apple Watch Ultra 2 a PREZZO MINI: applica il CODICE PROMO eBay

Ecco uno smartwatch di ultima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero speciale! Si tratta dell’Apple Watch Ultra 2, al momento disponibile su eBay a soli 701 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice MENO10ESTATE al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch di ultimissima generazione che rappresenta un vero e proprio top di gamma nel settore.

Si contraddistingue per la sua cassa da 49 mm in titanio e per il display Retina always-on fino a 3000 nit che offre una visibilità sempre eccezionale in qualsiasi condizione luminosa, anche sotto il sole diretto.

Questo modello garantisce sempre la massima sicurezza in ogni situazione grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia come Chiamate d’emergenza, SOS emergenze, Rilevamento cadute e Rilevamento incidenti.

Allo stesso modo la tua salute sarà sempre sotto controllo in quanto l’orologio smart è munito di sensori che monitorano la temperatura, il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza dei battiti cardiaci 24 ore su 24.

Inoltre il GPS di precisione a doppia frequenza ti permette di utilizzarlo in ogni luogo con la possibilità di avere sempre dati precisi sulla tua posizione. Per di più, il dispositivo è resistente a polvere ed acqua quindi potrai usufruirne al mare, in piscina o in qualsiasi tua avventura estiva all’aria aperta.

