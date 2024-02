APPLE WATCH ULTRA 2: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Hai voglia di uno smartwatch che ti permetta di tenere controllate le tue notifiche anche quando hai le mani impegnate, oltre che i tuoi parametri vitali? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon ha pensato proprio a te proponendoti Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular in offerta al sensazionale prezzo di soli 869 euro, con 40 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch Ultra 2: il meglio per il tuo polso

Partiamo prima di tutto dalla cassa robusta da ben 49 millimetri, che ti permette di tenere efficacemente sotto controllo tutte le tue app preferite. La cassa è inoltre realizzata in titanio aerospaziale, garantendo un’ottima robustezza e durabilità nel tempo, anche nel caso delle condizioni avverse, che rappresentano il principale contesto per cui Apple Watch Ultra è stato concepito.

Una delle nuove funzionalità più interessanti alla base di Apple Watch Ultra 2 è sicuramente il doppio tap, che ti permette di utilizzare lo smartwatch senza necessariamente toccare il display. Lo smartwatch vanta un display Retina always-on, che ti permetterà di tenere sotto controllo tutte le tue app senza necessariamente sollevarlo, al contrario di quanto accadeva fino a qualche anno fa.

Davvero sensazionale l’autonomia alla base di questo smartwatch, che resta in assoluto uno dei suoi punti di forza: la batteria al litio ti permette infatti fino a 36 ore di utilizzo continuo. Non è finita qui, dal momento che grazie alla modalità Risparmio energetico puoi arrivare alla strabiliante cifra di ben 72 ore di autonomia.

Un’altra funzionalità molto interessante è il tasto Azione, che similmente a quanto accade su iPhone 15 Pro può essere utilizzato senza problemi per configurare alcune delle tue attività preferite, come ad esempio la registrazione di memo vocali o l’avvio della fotocamera.

Grazie ai sensori presenti in corrispondenza della parte inferiore hai la possibilità di monitorare tutti i tuoi parametri vitali, una funzione che può tornarti utilissima nel corso dei tuoi allenamenti fuori casa: potrai tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanto altro ancora.

Ti bastano appena poco più di 860 euro per portarti a casa uno dei migliori smartwatch in commercio, con cui potrai tenere sotto controllo ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

