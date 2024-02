Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular in super offerta a 799€ da Unieuro

Apple Watch Ultra 2, nella versione GPS + Cellular con cassa da 49 mm in titanio, è in offerta a 799 euro sul sito di Unieuro, nell’ambito della promozione Solo per Oggi. Inoltre è possibile scegliere di pagarlo in 3 rate a interessi zero da 266,33 euro al mese, beneficiando anche della spedizione gratuita.

Rispetto al prezzo consigliato di 909 euro, l’offerta di Unieuro sul modello Ultra 2 di Apple Watch consente di risparmiare 110 euro. Nello specifico, il prodotto in offerta presenta un cinturino di taglia media in colorazione Olive Alpine.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular in offerta a 799 euro sul sito di Unieuro

Più veloce, preciso e luminoso. Questo, in sintesi, il riassunto di Ultra 2, la seconda generazione di Apple Watch pensato per chi ama le attività all’aria aperta e ha bisogno di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista.

Una delle novità principali è la luminosità dello schermo, raddoppiata rispetto alla prima generazione: ora raggiunge i 3.000 nit, un record per l’azienda di Cupertino (se si pensa che iPhone 15 si ferma a 2.000 nit).

L’altro fiore all’occhiello è il processore S9, che va ad abilitare la funzione Double Tap (disponibile a partire dalla versione 10.1 del sistema operativo watchOS).

Ottima infine la rilevazione cardio e la visibilità dei dati, favorita dall’impressionante luminosità di picco fino a 3.000 nit.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular da 49 mm è in offerta a soli 799 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero da 266,33 euro al mese scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal. La consegna al proprio domicilio è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.