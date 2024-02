Apple Watch Ultra 2, lo sconto Amazon è davvero ULTRA, super risparmio!

Apple Watch Ultra 2 è il massimo del massimo nel settore degli smart watch, essendo il top di gamma da poco rivisto della casa di Cupertino. Le novità non sono solo a livello hardware, che già da sole basterebbero a giustificarne l’acquisto. Ha caratteristiche Premium a tutto tondo, a partire ovviamente dai materiali costruttivi, con un prezzo di listino che risente ovviamente di questa filosofia. Ma grazie all’ottimo sconto Amazon, un bel MENO 12%, possiamo portarci a casa, anzi possiamo metterci al polso, questo gioiello Apple risparmiando 110 euro! 799 euro invece di 909 euro! Risparmio ultra proprio come Apple Watch Ultra 2! Da non perdere!

Ultra in tutto

Apple Watch Ultra 2, dotato di un design possente ma elegante e un’ampia varietà di funzioni integrate, si pone come un compagno ideale per chi desidera tenersi aggiornato sulle proprie attività quotidiane e sugli allenamenti. E che non disdegna il trekking e lunghe gite in montagna.

Le specifiche da primo della classe parlano chiaro, e ci portano su un livello Premium che pochi altri smart watch hanno:

Cassa in titanio da 49 mm

Resistenza all’acqua fino a 100 m

Certificazione MIL‑STD 810H, standard militare di robustezza

Resistenza alla polvere di grado IP6X

display Retina always-on con luminosità di picco di 3000 nit

Facile capire quindi che siamo di fronte ad un livello costruttivo senza compromessi. Ovviamente a livello software non è da meno, anzi! Grazie al modulo GPS integrato, Apple Watch Ultra 2 offre una precisione di localizzazione eccellente, consentendo agli utenti di tracciare con precisione le proprie attività fisiche all’aperto, come la corsa, il ciclismo o la camminata. Inoltre, il dispositivo è in grado di monitorare costantemente parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e il numero di passi, fornendo un quadro dettagliato del proprio stato di salute e benessere.

Oltre alle funzionalità legate al fitness, Apple Watch Ultra 2 offre una serie di app e servizi che contribuiscono a migliorare la produttività e semplificare la vita quotidiana degli utenti. E la batteria? Ultra anche lei! Fino a 36 ore di utilizzo, che raddoppiano in modalità risparmio energetico!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Che sconto! Solo su Amazon![/parse_button