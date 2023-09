Apple Watch Ultra 2, prestazioni migliorate, ecologico, prenotalo ORA su Amazon

L’Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular rappresenta l’apice della tecnologia degli smartwatch di Apple, offrendo una serie di funzionalità avanzate e prestazioni di alto livello. Con una cassa in titanio robusta e una Trail Loop arancione/beige, è un dispositivo elegante e resistente per il fitness e altro ancora. È particolarmente adatto per chi pratica attività all’aperto e vuole monitorare la propria salute e il proprio benessere. Prenotalo adesso prima che vada esaurito su Amazon a 909€. Lo riceverai non appena sarà disponibile.

L’Apple Watch Ultra 2, una belva di smartwatch

La cassa in titanio non solo conferisce all’Apple Watch Ultra 2 un aspetto elegante, ma anche una resistenza superiore all’usura e ai graffi. Il cinturino Trail Loop arancione/beige aggiunge un tocco di colore e stile al tuo smartwatch, ed è progettato per essere comodo durante le tue attività all’aperto.

L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di un GPS di precisione che ti consente di monitorare con precisione le tue attività all’aperto, registrando la distanza, la velocità e altro ancora. Questo smartwatch offre una serie di funzioni fitness, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il conteggio dei passi, il monitoraggio del sonno e l’analisi delle attività. Ti aiuta a monitorare e migliorare la tua salute e il tuo benessere.

L’Apple Watch Ultra 2 offre un’eccezionale autonomia della batteria, che può durare fino a diversi giorni con un uso normale. Inoltre il display in Retina è sempre attivo, consentendoti di visualizzare l’ora e le informazioni importanti senza dover attivare manualmente lo schermo.

Infine è resistente all’acqua, e sfrutta il nuovo sistema operativo watchOS offre una serie di app e funzionalità, tra cui notifiche, app di fitness, Apple Pay e molto altro ancora. Prenotalo subito su Amazon, allora, lo trovi al prezzo minimo garantito, ovverosia a 909€ e con le spedizioni gratuite via Prime non appena sarà disponibile.

