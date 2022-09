Apple Watch Ultra, oltre ogni limite: lo smartwatch per ambienti estremi

“Ispirandoci ad esploratori e atleti di tutto il mondo, abbiamo creato una categoria di Apple Watch completamente nuova, progettata per ambienti nuovi ed estremi: è l’Apple Watch più robusto e capace di sempre”. Con queste parole Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, ha presentato più di una settimana fa questo nuovo, sorprendente dispositivo dell’azienda di Cupertino. Questo smartwatch rugged offre un nuovo audace design e un’ampia serie di funzioni pensate per resistenza, esplorazione e avventura. Conosciamolo meglio.

Apple Watch Ultra: il RE degli smartwatch rugged

Ha una cassa in titanio da 49 mm e cristallo di zaffiro piatto anteriore che mostra il display più ampio e luminoso mai montato su un Apple Watch. Il tasto Azione personalizzabile consente di accedere al volo a un’ampia gamma di utili funzioni. Ultra ha più autonomia di ogni altro Apple Watch: fino a 36 ore in normali condizioni di utilizzo. Inoltre, una nuova impostazione a basso consumo, ideale per le esperienze di più giorni, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore.

Il quadrante Wayfinder è stato progettato appositamente per il display più grande di Apple Watch Ultra e include una bussola integrata nel quadrante, con spazio fino a otto complicazioni. Watch Ultra porta con sé anche tre nuovi cinturini – Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band – che offrono caratteristiche di design uniche e garantiscono una vestibilità sicura e confortevole per ogni avventura. Il design in titanio aerospaziale di Apple Watch Ultra garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione.

Apple Watch Ultra ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Apple Watch Ultra adotta un approccio unico nel rilevamento della temperatura con un design a due sensori: un sensore sul retro dell’orologio, il più vicino alla pelle, e uno appena sotto il display. Questo riduce i potenziali errori indotti dall’ambiente esterno. Lo smartwatch ideale per atleti, esploratori e per appassionati di sport estremi, anche subacquei è stato progettato anche per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. Oltre a contenere il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di tungsteno riciclato nel Taptic Engine, per la prima volta ha il 100% di oro riciclato nelle placcature di vari circuiti stampati.