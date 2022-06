Apple Watch: vale la pena aspettare i nuovi modelli?

Il colosso di Cupertino rilascerà a settembre i nuovi Apple Watch, orologi Smart che sono in grado di effettuare tantissimo operazioni. Sind al debutto dei primi modelli, l’azienda a posto l’accento non solo sul design ma anche sulle funzionalità sanitarie. Oggi infatti i gadget di punta sono in grado di monitorare il livello di ossigeno presente nel sangue, lo stato del sonno notturno, il battito cardiaco H 24 e non solo.

Alla luce di ciò, conviene aspettare i nuovi modelli? O forse è meglio acquistare uno smartwatch oggi ad un prezzo praticamente irrisorio? Scopriamo insieme.

Apple Watch: quale scegliere?

Si dice che gli Apple Watch quest’anno arriveranno in tre versioni; da una parte avremo il modello di ottava generazione che avrà tutte le features Più esclusiva, come la connettività satellitare, la possibilità di misurare la temperatura corporea o il livello di glucosio presente nel sangue. Ad oggi questi sono semplici Rumors che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.

Dovremmo assistere poi al debutto del primo Explorer Edition, vale a dire un iterazione pensata per gli sportivi con cassa e cinturino in stile Casio G-Shock. In poche parole, dovrebbe essere un indossabile rugged.

Infine, Apple potrebbe presentare anche un nuovo SE che si dice disponga di un design “già visto” e di caratteristiche tecniche aggiornate. Come il precedente device, questo potrebbe essere il più venduto è apprezzato degli utenti.

Ed ecco che arriviamo quindi alla nostra considerazione finale. A nostro avviso, l’Apple Watch da comprare è il modello SE da 40/44 mm (a seconda della dimensione del vostro polso). Su Amazon lo trovate a 279,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. Ha la cassa da 40 mm color midnight e il cinturino abbinato.

Voi cosa ne pensate? Acquisterete un nuovo articolo quando saranno disponibili o approfitterete delle promo di Amazon?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.