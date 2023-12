Approfitta dello SCONTO + COUPON e paga il 60% in meno su questo smartwatch Unisex

Blackview è uno Smartwatch Unisex che effettua e risponde a chiamate,display 1,85”, Monitoraggio del Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, attività sportiva, contapassi, compatibile con Android e iOS. Oggi, grazie allo sconto del 40% a cui aggiungere il coupon del 20% tramite una semplice spunta, lo paghi solo 23,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Blackview Smartwatch Unisex: le caratteristiche

Il nuovo smartwatch da uomo Blackview 2023 è dotato di un touch screen ad alta definizione da 1,85 pollici, che può visualizzare i dati senza alcun problema anche durante il giorno. Orologio fitness avere più di 100 quadranti esclusivi tra cui scegliere, possono anche essere personalizzati su qualsiasi sfondo che ti piace sull’app [Da Fit]. Lo smartwatch è dotato di un altoparlante stereo HiFi e di un microfono integrati, dopo la connessione al telefono cellulare tramite bluetooth, è possibile ricevere o effettuare chiamate direttamente dallo orologio uomo smartwatch. Quando il tuo telefono riceve una chiamata o un messaggio (come WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.), emette una notifica in tempo reale.

L’orologio intelligente supporta tapis roulant/jogging/bicicletta/camminata/allenamento libero/sci/campo sportivo, ecc. Puoi anche visualizzare i dati completi dell’allenamento nell’app “Da Fit”. Collegandoti al GPS del tuo telefono, puoi monitorare tutti i tuoi percorsi di allenamento, la distanza e la forma fisica durante l’allenamento. Il fitness smartwatch utilizza sensori ottici ad alte prestazioni per monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca dinamica, fornendo dati 24 ore al giorno. E’ in grado di tenere traccia del tuo tempo nelle fasi di sonno leggero, profondo e di veglia e ti offre un’analisi dettagliata della qualità del sonno nell’app. Lo smartwatch ha anche altre utili funzioni quotidiane, come notifiche intelligenti, lettore musicale, controllo della fotocamera, previsioni del tempo, promemoria per il sedentarismo, sveglia, cronometro, timer, ecc. Garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e circa 15 giorni di standby con soli 2 ore di ricarica.

