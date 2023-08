Lenovo IdeaPad Flex 3: Approfitta della SUPER OFFERTA sul notebook

Coloro che sono alla ricerca di un notebook performance e versatile ma non vogliono spendere una fortuna, dovrebbero approfittare della super offerta sul Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook. Grazie all’incredibile sconto del 30%, infatti, potrete acquistare il dispositivo a soli 349€, risparmiando ben 150€.

Lenovo IdeaPad Flex 3: Chromebook touch dalle incredibili prestazioni

Partiamo subito col parlare del display del notebook. Il Lenovo IdeaPad Flex 3 è dotato di un display touch da 15 pollici Full HD, con una risoluzione di 1920×1080 e luminosità di picco di 300 nits. Come avrai ben intuito, questo display è adatto a qualsiasi situazione.

La macchina è dotata di 64GB di memoria interna, abbastanza per archiviare i tuoi file più importanti. Ma se lo spazio dovesse essere poco, potrai collegare un hard disk esterno ad una delle porte USB presenti sui lati del dispositivo.

Il Chromebook è alimentato dal potente Intel Celeron N4500, CPU che garantisce ottime prestazioni e ottima efficienza energetica. Potrei svolgere le tue attività quotidiane senza problemi! La scheda grafica integrata Intel, invece, assicura immagine nitide e dettagliate.

Inoltre, il Lenovo IdeaPad Flex 3 è dotato di 4GB di RAM. Potrai svolgere più flussi di lavoro contemporaneamente senza la minima preoccupazione.

Ma non è tutto. Acquistando questo incredibile Chromebook, otterrai anche un anno di Google One gratuito. Una volta registrato su Google One, otterrai 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per salvare tutti i tuoi file e le foto, per un anno intero senza costi aggiuntivi.

L’offerta è disponibile per un periodo limitato di tempo. Non perdere tempo e corri subito ad acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook al prezzo BOMBA di 349€.

