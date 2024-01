Apri Conto HYPE Premium e ricevi un bonus di 25€ con questo codice promo

Nuova offerta disponibile per tutti coloro che apriranno HYPE Premium, il conto all inclusive della fintech collegata al Gruppo Sella che consente di accedere senza limiti a tutti i servizi, inclusi quelli assicurativi. L’apertura di un nuovo conto Premium permette di ricevere un bonus immediato di 25 euro. Per ottenerlo, bisogna collegarsi alla pagina dedicata di HYPE tramite questo indirizzo e inserire il codice promo CIAOHYPER.

Conto HYPE Premium offre pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, la carta di debito World Elite Mastercard, l’assistenza prioritaria tramite WhatsApp e un pacchetto assicurativo completo per viaggi, acquisti ed eventuali furti agli sportelli automatici (ATM).

I vantaggi del conto HYPE Premium

Sono diversi i motivi per cui scegliere HYPE Premium. Tra questi segnaliamo la possibilità di ricaricare la carta senza limiti, in modo da essere sempre pronti per qualsiasi importo di spesa.

Un altro punto di forza è legato ai pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza alcun tipo di commissione. A questo si aggiungono poi i bonifici istantanei gratis (illimitati e in tempo reale) e il pagamento delle utenze e delle ricariche senza costi aggiuntivi.

Infine, da sottolineare l’assicurazione all inclusive per la copertura delle spese mediche, per il rimborso di un bagaglio smarrito, del ritardo di un volo e una polizza acquisti.

Se decidi di aprire il conto HYPE Premium ottieni un bonus immediato di 25 euro collegandoti a questa pagina e inserendo il codice promo CIAOHYPER.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi