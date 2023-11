APRI LE ORECCHIE: il potente altoparlante Home Theater è sceso di prezzo, l'affare del weekend!

Sonos One SL è un potente altoparlante (senza microfono) per ascolta la musica in modo adeguato e come meriti. Facile da accoppiare col bluetooth a tutti i dispositivi che vuoi, è dotato anche di Surround sound Home Theater. Colore nero, dimensioni compatte che ben si adeguano anche agli ambienti meno generosi in termini di spazio. Oggi la paghi solo 148,99 euro grazie allo sconto del 25%! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Altoparlante Sonos One SL: le caratteristiche

Altoparlante Sonos One SL ti godi l’audio intenso e coinvolgente di sonos one sl e controllalo con l’app sonos. Il design compatto (dimensioni: ‎11,97 x 11,97 x 16,15 cm) e il peso contenuto (0,76 Kg) fa sì che si adatti a qualunque spazio; appoggialo sul piano della cucina o nascondilo su una libreria in ufficio. E’ resistente all’umidità, quindi è anche adatto per la zona bagno. Trasmetti i contenuti audio direttamente dal tuo smartphone e dalle principali app streaming.

Associalo con Sonos one o con un altro one sl nella stessa stanza per una separazione stereo e un suono più dettagliato. Usa una coppia come surround home theater posteriore con playbar, playbase o beam. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

