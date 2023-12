Apri un sito web WordPress a meno di 20€ con Keliweb

L’azienda Keliweb, da anni specializzata in servizi hosting, ha lanciato una nuova offerta per il piano WordPress Start, che consente di aprire un sito web a soli 19,76 euro (+ IVA) grazie al 56% di sconto. Nel piano sono inclusi dominio .it e 20 GB di spazio SSD. Ecco il link all’offerta.

La promozione di Keliweb è valida fino al 14 gennaio 2024. WP Start è il piano ideale per avviare il proprio progetto online, potendo contare su grandi prestazioni a fronte di una piccola spesa. E se non si è soddisfatti del servizio, c’è sempre la possibilità di ottenere il rimborso completo entro 15 giorni dall’acquisto del servizio.

Aprire un sito web con WP Start di Keliweb (56% di sconto)

Tra i suoi vantaggi, WordPress Start di Keliweb include un comodo tool di migrazione gratuito per consentire il passaggio dal precedente hosting senza difficoltà, 10 caselle di posta elettronica, 3 database e il supporto al certificato SSL e HTTP/2. Non solo però, perché è presente anche il servizio Backup Plus, grazie al quale è possibile salvare un’istantanea del proprio sito in un dato momento e di ripristinarlo con un solo clic in caso di malfunzionamento.

Il nuovo sito con il servizio hosting Keliweb risponderà anche alla sfida di Google PageSpeed e dei Core Web Vitals, favorendo così il posizionamento nei primi risultati di ricerca. Merito anche dell’utilizzo di OPCache, un sistema di cache avanzato che consente di aumentare la velocità del proprio sito.

Approfitta della promozione di Keliweb per attivare il piano annuale WordPress Start a 19,76 euro invece di 44,90 euro, per effetto del 56% di sconto. L’offerta scade il prossimo 14 gennaio.

