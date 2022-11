Aprilia eSRZ, il potente monopattino elettrico dal DNA sportivo: prezzo affare

I monopattini elettrici sono sempre più una realtà del nostro vivere quotidiano. Comodi e versatili sotto diversi punti di vista, i monopattini elettrici sono sempre più utilizzati tantissimi italiani che li sfruttano per recarsi al lavoro, a scuola o che devono raggiungere un qualsiasi luogo. Complice la loro potenza, modelli come questo Aprilia eSRZ con telaio in magnesio, 15,5 Kg di peso e Motore da 300W Brushless, vanno oramai a ruba nei negozi, a maggior ragione quando ci sono offerte come quella di oggi che ti permettono di averlo a un prezzo davvero super vantaggioso, ovverosia solo 459€ anziché del prezzo di listino 699 euro, con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Monopattino elettrico Aprilia eSRZ

Con le sue linee pulite e ricercate, la scocca principale e il telaio in magnesio, questo monopattino è perfetto anche per chi è alle primissime armi. La cura dei dettagli di questo prodotto lo rende unico nel suo genere, con tanto di pneumatici anti-foratura. Dal punto di vista tecnico, è un modello pensato per sfruttare diverse modalità di utilizzo, da guidare su superfici in pendenza fino al 22% arrivando a un massimo di 25 chilometri all’ora, grazie al potente motore da 300W.

A garantirti maggiore sicurezza c’è un sofisticato sistema per il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica, con doppio sistema frenante grazie ai due freni a disco e pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 10 pollici. La batteria da 216 W ti permette di percorrere fino a 25 Km. La ricarica è semplice, ti basterà attaccare il caricabatteria incluso nella confezione al monopattino e in 4 ore il tuo monopattino sarà pronto per accompagnarti dove vuoi. Le ruote trasformeranno l’energia della frenata in potenza da immagazzinare nella batteria e darti un maggiore slancio durante la ripartenza.

Poi è compatto e lo riponi dove vuoi senza occupare troppo spazio. La cosa interessante di questo modello è che il freno a tamburo (ruota anteriore) è regolato dopo attenti test su strada. In questo modo Aprilia garantisce la massima sicurezza. Inoltre, grazie alla luce LED ad alta luminosità integrata, potrai illuminare il percorso davanti a te rendendoti perfettamente visibile agli altri utenti della strada, senza però accecarli. Per avere subito l’eccezionale monopattino elettrico Aprilia eSRZ al prezzo assurdo di 459€ quindi con uno sconto di ben 300,00€ (43%), vai su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

