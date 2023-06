ARGO Charm Plus, il condizionatore d'aria che ti fa sentire in Siberia: 300€ su eBay

L’ARGO Charm Plus è un condizionatore d’aria con una potenza di 12000 BTU che offre prestazioni efficienti e un comfort ottimale. Questo condizionatore è dotato di tecnologia inverter, che permette di regolare automaticamente la potenza di raffreddamento in base alle esigenze, garantendo un’efficienza energetica superiore.

Assicurati di averne uno a casa per avere sempre le stanze fresche e rilassanti dove soggiornare dopo una dura giornata di lavoro o trascorsa in giro al caldo. Oggi, tra l’altro grazie all’offerta VACANZE23 su eBay lo prendi con soli 300€, incluse le spese di spedizione postale. Un prezzo super vantaggioso per uno dei condizionatori più ricercati del momento.

ARGO Charm Plus, il condizionatore d’aria che ti serve per combattere il caldo

Il gas refrigerante utilizzato nell’ARGO Charm Plus è il R32, un gas ecologico a basso impatto ambientale. Questo contribuisce a ridurre l’impatto sull’ambiente e il consumo energetico, rispettando le normative ambientali. Il condizionatore ARGO Charm Plus è classificato A++ per il raffreddamento e A+ per il riscaldamento, garantendo un’efficienza energetica elevata e un risparmio sui costi energetici.

Una caratteristica interessante di questo condizionatore è la predisposizione per il WiFi. Ciò significa che puoi controllare il condizionatore tramite l’applicazione dedicata sul tuo smartphone, consentendoti di regolare la temperatura e impostare programmazioni anche quando non sei fisicamente presente. E poi ha anche un design elegante e moderno, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

In sintesi, l’ARGO Charm Plus è un condizionatore d’aria performante e efficiente, dotato di funzioni avanzate come il gas R32, l’inverter e la predisposizione per il WiFi. Offre un comfort superiore e un risparmio energetico significativo, rappresentando una scelta ideale per rinfrescare o riscaldare la tua casa.

Vai su eBay, seleziona il prodotto e una volta in cassa inserisci il codice promozionale VACANZE23 al momento del pagamento per riscattarlo. In questo modo prenderai il condizionatore con soli 300€, incluse le spese di spedizione postale. Un prezzo super vantaggioso per uno dei condizionatori più ricercati del momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.