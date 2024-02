ARIA CALDA o FREDDA, le fa entrambe: termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09 -30% su eBay

Il termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09 è un dispositivo versatile progettato per offrire comfort termico durante tutto l’anno. Grazie alla sua capacità di generare aria calda e fredda, è la soluzione ideale per mantenere una temperatura piacevole in ogni stagione.

Con un design elegante e moderno, il Dyson Hot+Cool AM09 non solo svolge la funzione di riscaldamento invernale, ma può anche essere utilizzato come ventilatore d’aria fresca durante i mesi più caldi. Questa versatilità lo rende un apparecchio tutto-in-uno che insieme al prezzo scontato di oggi su eBay, ne fanno un prodotto imperdibile. Se fai in fretta, infatti, oggi ti costa 299€ con un risparmio netto di 130€ (-30%).

Termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09, su eBay è un affare

L’AM09 è dotato della tecnologia Air Multiplier di Dyson, che amplifica e distribuisce uniformemente l’aria calda o fredda in tutta la stanza. Grazie a questo sistema, l’apparecchio può raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, assicurando un comfort immediato.

Il controllo remoto magnetico incluso consente di regolare facilmente le impostazioni del termoventilatore dalla comodità del tuo divano o letto. Puoi scegliere tra diverse opzioni di temperatura, regolare la modalità oscillante e impostare un timer per personalizzare la tua esperienza termica.

Inoltre, il Dyson Hot+Cool AM09 è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate, come la disconnessione automatica in caso di ribaltamento e la protezione dal surriscaldamento, offrendo tranquillità durante l’uso. In conclusione, il Dyson Hot+Cool AM09 è un termoventilatore di alta qualità che unisce design sofisticato, efficienza termica e praticità d’uso per garantire un ambiente confortevole in ogni momento dell’anno, che oggi ti costa solo 299€ grazie al super sconto eBay del 30%. Spedizioni gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.