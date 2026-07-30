Aria condizionata in auto, se non raffredda usa il trucco dell'esperto e ti congelerà l'abitacolo

Ebenezer, meccanico spagnolo diventato un piccolo punto di riferimento online per i consigli sulla manutenzione auto, ha un suggerimento preciso per chi si presenta in officina con un climatizzatore che non funziona a dovere: non chiedere direttamente una ricarica del gas, ma limitarsi a segnalare il problema e lasciare che sia il tecnico a fare una diagnosi completa. La frase che consiglia di usare è tanto semplice quanto efficace: “Il mio climatizzatore non raffredda, dategli un’occhiata”.

Il motivo di questo consiglio è economico prima ancora che tecnico. Secondo l’esperto, molte officine tendono a proporre la ricarica del gas refrigerante come prima soluzione, un intervento che negli ultimi anni è diventato sensibilmente più costoso: se dieci anni fa una ricarica si aggirava sui 20 euro, oggi il costo medio va dai 70 ai 100 euro, e può arrivare fino a 250 euro sulle vetture più recenti dotate del refrigerante R1234yf, meno impattante sull’ambiente ma più oneroso da maneggiare secondo le nuove normative anti-inquinamento.

Aria condizionata in auto: il trucco dell’esperto

Il problema è che la ricarica non sempre risolve il guasto reale. La causa più frequente di un climatizzatore che non raffredda è effettivamente la perdita di refrigerante, dovuta a guarnizioni difettose o piccoli fori nel circuito: in questi casi il gas va individuato, il punto di perdita riparato, e solo allora ha senso ricaricare l’impianto.

Ma esistono anche altre cause, meno note, che una ricarica non è in grado di sistemare: un filtro dell’abitacolo sporco o intasato, che riduce il flusso d’aria fresca in entrata; cinghie del compressore usurate o poco tese; un ventilatore difettoso, che non distribuisce correttamente l’aria attraverso condensatore ed evaporatore; oppure un sensore di temperatura che invia segnali errati al sistema di climatizzazione.

Per questo, secondo Ebenezer, molte officine finiscono per eseguire ricariche ripetute anno dopo anno non perché sia realmente il problema più comune, ma perché è la soluzione più veloce da proporre e vendere. Un’ispezione approfondita, che verifichi anche compressore, sistema elettrico ed eventuali perdite nascoste, costa spesso meno rispetto a ricariche ripetute nel tempo, oltre a risolvere il problema alla radice invece di limitarsi a tamponarlo per qualche settimana.

Prima di rivolgersi al meccanico, alcune verifiche si possono comunque fare in autonomia: controllare se il compressore si attiva percependo un lieve clic all’accensione del climatizzatore, verificare che la ventola esterna giri correttamente a motore acceso, ispezionare il filtro abitacolo alla ricerca di sporco visibile, e osservare eventuali tracce oleose nel vano motore, spesso indice di una perdita di refrigerante.

Se nessuno di questi controlli restituisce una spiegazione chiara, il passo successivo resta comunque un’officina attrezzata, a cui vale la pena chiedere — come consiglia l’esperto — una diagnosi completa e non una semplice ricarica.